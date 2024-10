Milan, Capello: “Leao non ha imparato ancora la lezione, serve…”

Milan-Bruges 3-1 , una partita importante per i rossoneri che vincono muovendo la classifica di Champions League . Tutt'altro che una prestazione buona quella del Diavolo che ha faticato molto nonostante l'uomo in più per buona parte dell'incontro. Tante le reazioni sulla gara. Fabio Capello , ex allenatore dei rossoneri, ha parlato dagli studi di Sky Sport della prestazione di Rafael Leao . Il portoghese, secondo Capello, deve ormai capire una cosa. Ecco il suo pensiero.

Milan, Capello: "Non dobbiamo pensare a Leao come leader. Deve capire che non è indispensabile"

"Non dobbiamo pensare a Leao come leader, ma come un giocatore fuori dagli schemi, lo devi prendere così. Deve capire anche lui che non è indispensabile e che deve cambiare atteggiamenti. Dev'essere poi accettato dai compagni. Sei bravo, ma certi atteggiamenti non vanno bene. Non ha imparato ancora la lezione, serve ancora qualche ripetizione. Poi ha fatto una buona partita. Nel primo tempo è stato l'unico, ha dato qualche buon pallone".