Ricardo Kakà indossa i panni dell'avvocato difensore di Santiago Gimenez: l'ex Milan elogia il messicano nonostante le difficoltà riscontrate quest'anno
Santiago Gimenez sta attraversando più difficoltà del previsto nella sua seconda stagione con la maglia del Milan. Arrivato a febbraio 2025 dal Feyenoord per 30 milioni di euro + 6 di bonus, l'attaccante messicano non è riuscito a rispettare le aspettative che erano state riposte su di lui. Nel campionato di Serie A 2025/2026, il "Bebote" è ancora fermo a quota zero gol: l'unica rete è arrivata in Coppa Italia, nella sfida di San Siro contro il Lecce. I numeri sono inevitabilmente condizionati dall'infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto ai box da metà dicembre a fine marzo.
Milan, Kakà difende Gimenez dalle critiche
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Ricardo Kakà, leggenda del Milan, è intervenuto direttamente dalla partita tra le Legends di Messico e Brasile, disputata domenica 19 aprile allo stadio Azteca di Città del Messico, per difendere Gimenez. Il brasiliano ha esaltato le qualità del "Bebote", sottolineando la fiducia che ancora ripone in lui. Di seguito, le sue parole.