Santiago Gimenez sta attraversando più difficoltà del previsto nella sua seconda stagione con la maglia del Milan. Arrivato a febbraio 2025 dal Feyenoord per 30 milioni di euro + 6 di bonus, l'attaccante messicano non è riuscito a rispettare le aspettative che erano state riposte su di lui. Nel campionato di Serie A 2025/2026, il "Bebote" è ancora fermo a quota zero gol: l'unica rete è arrivata in Coppa Italia, nella sfida di San Siro contro il Lecce. I numeri sono inevitabilmente condizionati dall'infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto ai box da metà dicembre a fine marzo.