Andy van der Meyde , olandese del passato dal piede raffinato, ha giocato in Serie A con la maglia dell' Inter dal 2003 al 2005 . Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex calciatore ha parlato di Milan-Juventus e in particolare di due suoi connazionali che potrebbero decidere la gara a centrocampo: Reijnders e Koopmeiners . Ecco le parole nello specifico sul numero 14 del Milan .

Milan, Reijnders contro Koopmeiners: differenze e non solo. Il parere di van der Meyde

«Prima che passasse dall’Az Alkmaar al Milan credo che nessuno potesse immaginare una trasformazione del genere. L’esperienza in Serie A lo ha sicuramente completato e ora sa fare tutto. In campo è ovunque: fa la fase difensiva, recupera palla, imposta, ma ha anche la corsa per arrivare alla conclusione e segnare. Sono suo amico e sono contento per lui: non lo avevo mai visto così forte».