Milan, il fratello di Kalulu: “È una storia finita”. La chiamata con Ibrahimovic

Aldo Kalulu è il fratello maggiore di Pierre. Tra la chiamata di Ibrahimovic e non solo: ecco i retroscena dell'addio al Milan

Aldo Kalulu è il fratello maggiore di Pierre . Il difensore è passato durante la scorsa sessione di calciomercato dal Milan alla Juventus in prestito. Suo fratello ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta.it rivelando anche qualche retroscena sulla trattativa e sulla scelta finale di Pierre. Ecco le sue parole.

Kalulu il grande ex. I retroscena dell'addio al Milan: e Ibrahimovic...

"Lui è emozionato e voglioso di far vedere al Milan che si sono sbagliati a lasciarlo andare via. Anche se non ha nulla da dimostrare. È solo tanto emozionato".