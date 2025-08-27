Milan, Jacobelli: “Si tratta di capire la libertà d’azione di Tare”

"Dal punto di vista delle entrate c'è questo movimento di zig zag che non lascia intendere quale sia davvero, o quali siano davvero gli ultimi obiettivi in questi scapoli di mercato che rimangono ai rossoneri". Xavier Jacobelli, giornalista, parla del mercato del Milan e in particolare dei movimenti in attacco. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: "La stessa vicenda per l'attaccante è luminante, perché siamo passati dalla suggestione Gyokeres, Retegui, Hojlund arrivando adesso ad Harder, e, soprattutto, senza dimenticare quanto il Milan abbia seguito con interesse, e segue tutt'ora, l'evoluzione del caso Vlahovic alla Juventus. Quindi manca a mio avviso chiarezza per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, e come rimarcato il problema non è disastroso in attacco. Il problema è in difesa".