Milan, Jacobelli: “Si tratta di capire la libertà d’azione di Tare”

Xavier Jacobelli, giornalista, parla del mercato del Milan e in particolare dei movimenti in attacco. Ecco le sue parole su Tare
Emiliano Guadagnoli
"Dal punto di vista delle entrate c'è questo movimento di zig zag che non lascia intendere quale sia davvero, o quali siano davvero gli ultimi obiettivi in questi scapoli di mercato che rimangono ai rossoneri". Xavier Jacobelli, giornalista, parla del mercato del Milan e in particolare dei movimenti in attacco. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: "La stessa vicenda per l'attaccante è luminante, perché siamo passati dalla suggestione Gyokeres, Retegui, Hojlund arrivando adesso ad Harder, e, soprattutto, senza dimenticare quanto il Milan abbia seguito con interesse, e segue tutt'ora, l'evoluzione del caso Vlahovic alla Juventus. Quindi manca a mio avviso chiarezza per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, e come rimarcato il problema non è disastroso in attacco. Il problema è in difesa".

Jacobelli parla anche della società rossonera: "Capire esattamente chi fa che cosa a livello dirigenziale, perché a livello tecnico la scelta di Allegri non poteva essere migliore, così come quella di Tare a livello di direttore sportivo. Ma si tratta di capire quale sia la libertà d'azione sul mercato di Tare, perché i vincoli di bilancio li ha avuti chiari fin dal primo momento, tanto è vero che si è mosso in questa direzione per quanto riguarda le vendite".

"Ma adesso si tratta di stringere prima delle 20 del primo settembre, soprattutto su due obiettivi: un attaccante e un difensore".

