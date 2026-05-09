Allo stesso tempo, però, negli ultimi giorni il Napoli si è inserito con molta forza sul calciatore. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Alejandro Camano, agente del calciatore. Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, il procuratore dello spagnolo ha voluto mantenere una certa prudenza nelle dichiarazioni, concentrandosi di più sul presente. Le sue parole:
Milan, le parole dell'agente di Gila
"Non conosco il futuro di Sarri e non so se Gila possa venire al Napoli. Il ragazzo ha tanti estimatori, ma oggi il nostro pensiero è rivolto solo alla Coppa Italia e a chiudere bene la stagione. Gila è un calciatore della Lazio ed è importante per la società biancoceleste. Adesso si giocherà una finale di Coppa Italia, per lui è un trofeo importante. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio e si è calcato alla perfezione nella stagione. Per me, che sono agente anche di Lautaro Martienz, la finale di Coppa Italia sarà un cuore diviso a metà
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