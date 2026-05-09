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Milan, interesse del Napoli per Gila. L’agente: “Il ragazzo ha tanti estimatori”

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Il nome di Mario Gila, seguito dal Milan, si prospetta ad essere uno dei più chiacchierati: le parole dell'agente sull'interesse del Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il nome di Mario Gila si prepara a diventare uno dei più discussi di tuta la sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale spagnolo della Lazio, seguitissimo dal Milan, è finito nel mirino di altre big italiane, tra cui il Napoli di Antonio Conte.

Il Milan, si sa, segue da molto tempo il calciatore, e il suo profilo sembra essere perfetto per la difesa di Massimiliano Allegri. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, si è messo subito al lavoro per cercare una vera e propria quadra, anche se ancora è da vedere quale sia il suo futuro.

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Allo stesso tempo, però, negli ultimi giorni il Napoli si è inserito con molta forza sul calciatore. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Alejandro Camano, agente del calciatore. Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, il procuratore dello spagnolo ha voluto mantenere una certa prudenza nelle dichiarazioni, concentrandosi di più sul presente. Le sue parole:

Milan, le parole dell'agente di Gila

"Non conosco il futuro di Sarri e non so se Gila possa venire al Napoli. Il ragazzo ha tanti estimatori, ma oggi il nostro pensiero è rivolto solo alla Coppa Italia e a chiudere bene la stagione. Gila è un calciatore della Lazio ed è importante per la società biancoceleste. Adesso si giocherà una finale di Coppa Italia, per lui è un trofeo importante. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio e si è calcato alla perfezione nella stagione. Per me, che sono agente anche di Lautaro Martienz, la finale di Coppa Italia sarà un cuore diviso a metà

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