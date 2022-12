Milan, Ibrahimovic sul ritorno: “Miglioro ogni giorno, da fuori è diverso”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ritorno in campo, che si avvicina sempre più

Autore della rinascita del Milan , grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno . Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione.In una lunga intervista concessa ai microfoni del La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha affrontato tanti temi importanti. Tra questi spicca proprio il suo possibile rientro in campo nel corso della stagione e quelle che sono le sue sensazioni a riguardo. Di seguito le sue parole ai microfoni della Rosea ( INTERVISTA COMPLETA ).

Milan, le parole di Zlatan Ibrahimovic sul ritorno

"Sto bene, miglioro ogni giorno seguendo i protocolli. Mi manca il Milan come io manco a loro, da fuori non è la stessa cosa. Sono vicino alla squadra, vivo la partita con adrenalina ma voglio stare in campo". Calciomercato Milan – Il Chelsea non molla la presa per Leao