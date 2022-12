Milan, Ibrahimovic con il gruppo a Dubai: i tempi di recupero

Il Milan si prepara per la ripresa del campionato di Serie A a gennaio. Oggi ci sarà la partenza verso Dubai. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da domani a martedì Stefano Pioli avrà la possibilità di lavorare sugli innesti estivi che per ora non hanno per nulla brillato. Uno di questo è Charles De Ketelaere. In partenza ci saranno anche tutti gli infortunati come Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Mike Maignan, che dovrebbero esserci per il 4 gennaio, giorno della partita contro la Salernitana.