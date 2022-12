Milan, Ibrahimovic “Noi facciamo e tutto è possibile”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, apre con la lunga intervista di Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan

Emiliano Guadagnoli

Sul ritorno: "Sto bene, miglioro ogni giorno seguendo i protocolli. Mi manca il Milan come io manco a loro, da fuori non è la stessa cosa. Sono vicino alla squadra, vivio la partita con adrenalina ma voglio stare in campo".

Sulla Supercoppa contro l'Inter: "Non c'è un calendario per il rientro sbglierei a fissare una data precisa. Fosse per la voglia sarei stato titolare alla prima di campionato, ma non ragiono più così. Non posso stare in campo e magari camminare. Se ci sono devo incidere, sennò meglio panchina o tribuna".

Sulla panchina: "Non ho più l'ego di dieci anni fa. Oggi sono più maturo, più responsabile. Non penso più di poter fare tutto da solo: rispetto le secelte, anche se non mi dovessero premiare".

Sul ritiro dopo lo Scudetto: "Ho ancora adrenalina, voglio l'emozione del pubblico e l'odore del campo. Non mi accontento voglio fare di più. Mi sento vivo. Mi sono operato per giocare e stare bene: negli ultimi mesi della scorsa stagione ho sofferto molyo in silenzio. Non volevo portare negatività alla squadra".

Sugli obiettivi: "Se sono qui è perché ci credo. Campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions: vogliamo tutto. Mollare un obiettivo significherebbe ladciarli tutti. Non siamo più questi".

Sulla Champions: "No sogni, solo obiettivi. Noi facciamo e tutto è possibile. Il calcio lo insegna. Guardate il Marocco ai Mondiali: Amrabat per esempio è bravo. Noi abbiamo un collettivo molto forte. Altre squadre come il Chelsea hanno più individualità ed esperienza. La nostra forza è il gruppo. Ci crediamo lavoriamo per questo siamo maturi e consapevoli. Abbiamo giocatori che possono fare la diffirenza. ora sappiamo cosa serve per vincere".

Sulla rimonta Scudetto: "Al momento siamo secondi il Napoli è forte Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. ma anche inter e juventus stanno rientrando. Noi siamo li, sarà decisiva la seconda parte di stagione".

Sulle differenze nel Milan: "Nel 2020 era tutto diverso qui. Non mi semrbava una squadra pronto per lo scudetto. Oggi ha fame voglia e spirito di sacrificio. Vogliamo solo vincere ora c'è un gruppo e Pioli è stato bravissimo il suo lavoro è credibile convncente".

Su Giroud: "Il sono il suo idolo, Olivier è un grande è fondamentale per noi. Sta facendo benissimo anche con la Francia. Una persona fantastica. Un grande professionista".

Su Leao: "Il Milan è il giusto ambiente per lui, basta vedere quanto è cresciuto. Ha fiducia, spazio e libertà, altrove srebbe diverso. Qui è felice, e il prezzo salirà".

Sul futuro da allenatore: "Ora non ci penso. Allenare è una grande responsabilità. Servono studio e step dopo step".