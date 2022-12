Milan, Ibrahimovic sullo scudetto: “Napoli forte, ma anche Inter e Juventus”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato in una lunga intervista anche delle avversarie dei rossoneri per la corsa scudetto

Autore della rinascita del Milan, grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno. Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Diavolo ha parlato della possibile rimonta per lo scudetto, spiegando quali sono a suo parere le avversarie principali dei rossoneri nella corsa al titolo. Di seguito le sue parole alla Rosea. (INTERVISTA COMPLETA)