Dubai Super Cup, Arsenal-Milan: ecco dove vederla in tv e in streaming

Oggi in campo alle 15 italiane, scenderanno in campo Arsenal e Milan per la Dubai Super Cup: ecco tutte le info per seguirla

Emiliano Guadagnoli

Il Milan affronterà oggi la prima amichevole della Dubai Super Cup. Oggi la partita contro l'Arsenal che inizierà alle 15:00 ora italiana. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo senza gli infortunati e i giocatori ancora impegnati ai Mondiali. Ecco tutti i modi per seguire l'incontro in diretta.

Arsenal-Milan, ecco dove seguirla in tv — La partita sarà visibile in TV in diretta anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite). Per vedere la sfida sarà quindi necessario l'abbonamento a Sky. L'amichevole andrà in diretta anche sulla piattaforma streaming DAZN che è usufruibile tramite smart TV, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Arsenal-Milan, ecco dove seguirla in streaming — La sfida Arsenal-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su DAZN. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di DAZN ed usufruire da lì della visione della partita. Basta abbonarsi al servizio. Calciomercato Milan – Romano: “Vicino il rinnovo di Giroud”