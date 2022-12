Milan, Ibrahimovic: “Oggi sono più maturo, rispetto tutte le scelte”

Autore della rinascita del Milan , grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno . Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de LaGazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha paragonato sé stesso a quello che era qualche anno fa. Lo svedese ritiene di essere maturato con il tempo e soprattutto riconosce che oggi rispetta quelle che sono le scelte fatte da altri, senza avere la presunzione di doverle contestare. Di seguito le sue parole alla Rosea ( INTERVISTA COMPLETA ).

Milan, le parole di Zlatan Ibrahimovic sul suo cambiamento

"Non ho più l'ego di dieci anni fa. Oggi sono più maturo, più responsabile. Non penso più di poter fare tutto da solo: rispetto le scelte, anche se non mi dovessero premiare".