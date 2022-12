Milan, Ibrahimovic: “Ho sofferto in silenzio, ma voglio giocare”

Autore della rinascita del Milan, grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno. Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante rossonero ha parlato della possibilità di ritirarsi al termine della scorsa stagione, dopo la conquista dello scudetto. Non ha nascosto le emozioni che ha provato, ma che non ha fatto trasparire per non portare negatività nell'ambiente. Di seguito le sue parole alla Rosea. (INTERVISTA COMPLETA)