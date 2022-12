Milan, Ibrahimovic sul futuro: “Ora non penso ad allenare”

Autore della rinascita del Milan , grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno . Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. Il classe 1981 ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha toccato molte tematiche interessanti. Tra queste senza dubbio spicca la possibile carriera da allenatore, che potrebbe intraprendere una volta ritiratosi da calciatore, ma alla quale adesso sembra non pensare. Di seguito le sue parole alla Rosea. ( INTERVISTA COMPLETA )

"Ora non ci penso. Allenare è una grande responsabilità. Essere stati grandi giocatori non garantisce nulla. Non lo è stato per Zidane o Guardiola e non lo sarebbe per me. Non ci sono vantaggi, servono studio e step dopo step".