Milan, il k.o. con l’Arsenal non ti ridimensiona: arrivano buone indicazioni

Un Milan composto da seconde linee e giovani talenti perde contro l'Arsenal 2-1: nonostante ciò, arrivano buone indicazioni

Enrico Ianuario

Questo pomeriggio è andato in scena il match valevole per la 'Dubai Supercup' tra Milan e Arsenal. La gara è terminata 2-1 in favore dei 'Gunners', vittoriosi grazie alle reti di Odegaard e Nelson, mentre di Tomori il gol per i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, nonostante la sconfitta, può trarre delle indicazioni positive da questa gara, anche se dovrà riflettere sugli errori commessi durante questa partita. In ogni caso chiedere di più ai giocatori oggi forse era anche troppo, considerato che la squadra negli ultimi giorni ha aumentato i carichi di lavoro e alcuni di loro erano visibilmente appesantiti (Rebic?) dagli sforzi degli ultimi allenamenti.

Milan, ripartire dal gioco — Un Milan in versione inedita con Pobega terzino sinistro, Vranckx a centrocampo, Adli trequartista e Origi al centro dell'attacco ha comunque fatto la sua figura. Nonostante le note assenze nella squadra di Pioli, i rossoneri hanno comunque cercato di imporre il proprio gioco contro una squadra che sta decisamente meglio a livello fisico. Il gioco propositivo del Milan ha messo in difficoltà l'Arsenal soprattutto nel primo tempo, squadra che ha trovato il gol del vantaggio probabilmente quando era proprio il Diavolo a meritare la rete dell'1-0. Poco prima della rete di Odegaard su punizione, Origi aveva colpito una traversa dopo una grande giocata da numero 9 vero. Lì ha mostrato solamente una piccolissima parte di cosa il calciatore può essere in grado di fare, ma deve anche essere cinico sottoporta e non sciupare occasioni d'oro come in occasione del colpo di testa, da solo davanti al portiere, su cross di un guizzante Adli.

A proposito del francese, sarà l'aria amichevole ma tutto si può dire tranne che l'ex Bordeaux nelle gare non ufficiali non si trovi a suo agio. In attesa di poter dare un giudizio sul francese in partite ufficiali, i tifosi del Milan sperano che l'investimento fatto nella scorsa estate possa ripagare il prima possibile. Ed è anche quello che si augura Pioli, uno che ha sempre dato fiducia ad ogni singolo calciatore della propria rosa.

Tatarusanu, non ci siamo — A far storcere il naso ai tifosi del Milan ci ha pensato Tatarusanu. Il portiere romeno, prezioso in assenza di Maignan, oggi non è stato autore di una buona partita. In occasione del gol di Odegaard su punizione poteva quantomeno provare a prendere il pallone, anche se c'è da sottolineare come la sfera passi sopra la testa di Origi, il quale salta in ritardo rispetto al resto della barriera. Se nell'1-0 non ha tutte le colpe, nel secondo gol dei 'Gunners' Tatarusanu ha commesso un gravissimo errore. In fase di impostazione ha dato una palla molto velenosa ad Adli, il quale non riuscendo a gestirla l'ha persa in una zona del campo molto pericolosa. E infatti l'Arsenal ha colpito. Probabilmente saranno i suoi ultimi sette mesi in rossonero, ma è bene che anche l'ex Fiorentina resti concentrato al 100% ed essere utile alla causa. Inoltre Maignan non è ancora recuperato, dunque fin quando non tornerà il francese sarà compito di Tata difendere la porta rossonera.

Considerazioni finali — Tirando le somme, si deve guardare sia il bicchiere mezzo pieno che quello mezzo vuoto. Vanno sistemati un paio di accorgimenti tattici, fare meno errori tecnici, ma come si diceva prima la squadra scesa in campo era distante anni luce da quella titolare. Inoltre è bene sottolineare un dato importante: il gol di Tomori. Il Milan non segna spessissimo su calci piazzati ed è un bene che la squadra possa sfruttare i calci da fermo per colpire gli avversari. Grande stacco di testa dell'inglese e gran palla di Tonali: bene così. Dubai Supercup, Arsenal-Milan 2-1: le pagelle dei rossoneri.