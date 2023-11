Milan-PSG, Giroud: “È un bel gol per noi perché ci rimette in pista”

"È un bel gol per noi perché ci rimette in carreggiata in questo girone. Era importante vincere questa partita per rimanere in vita nella competizione. Ora la palla passa a noi. Se vinciamo le ultime due partite, ci qualifichiamo. Vincere la Champions? Gli italiani, e il Milan in particolare, hanno una storia speciale con questa competizione, che hanno vinto sette volte. Nelle notti delle partite europee, a San Siro si sente che sta succedendo qualcosa. L’anno scorso abbiamo raggiunto le semifinali. Speriamo di andare il più lontano possibile, ma è molto dura, c’è molta concorrenza …". LEGGI ANCHE: Ouédraogo, Milan avanti sull'Inter: le ultime di mercato >>>