Milan, Giroud: “Obiettivo seconda stella. Tifosi? Mai visto nulla di simile”

Sul suo futuro al Milan: "Al momento mi piacerebbe restare. Sono in scadenza di contratto e non ho ancora discusso con il club, contrariamente a quanto dicono i media. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo. Ero già un tifoso del grande Milan negli anni 2000. Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club. È chiaro che abbiamo tutto. Ma quello che ho ottenuto nella mia carriera va ben oltre il mio sogno di bambino. Non ho rimpianti. Rifarei esattamente la stessa cosa".

Sulla sua popolarità a Milano: “Non ho mai visto nulla di simile. I tifosi italiani sono incredibili. C’è davvero un fervore, una passione, un amore per il club, per i colori. Da parte mia, cerco di essere semplice e naturale. Nessuno è perfetto, tutt’altro. Tutti commettiamo errori lungo il percorso. Lo dimostra il fatto che lo scorso fine settimana ho preso un secondo cartellino giallo dopo aver reagito male. Anche se non ho insultato l’arbitro, ci sono sempre momenti in cui bisogna contenersi. Questo dimostra che sono umano. Ma naturalmente dobbiamo essere esemplari ed è un piacere essere riconosciuti anche da tanti francesi".

Sulle sue nonne di origini italiane: "Antonia, che è ancora qui, e Yvonne, che non c’è più. Yvonne era di Bergamo e Antonia di Venezia. Quindi le mie origini sono italiane".

Sul gol contro il PSG e il sogno di vincere la Champions League con il Milan: "È un bel gol per noi perché ci rimette in carreggiata in questo girone. Era importante vincere questa partita per rimanere in vita nella competizione. Ora la palla passa a noi. Se vinciamo le ultime due partite, ci qualifichiamo. Vincere la Champions? Gli italiani, e il Milan in particolare, hanno una storia speciale con questa competizione, che hanno vinto sette volte. Nelle notti delle partite europee, a San Siro si sente che sta succedendo qualcosa. L’anno scorso abbiamo raggiunto le semifinali. Speriamo di andare il più lontano possibile, ma è molto dura, c’è molta concorrenza …".

Sull'esperienza da portiere in Genoa-Milan: "Nonostante tutto quello che ho passato nella mia carriera, anche a 37 anni, si trattava di qualcosa di unico. Non mi ero mai trovato in una situazione simile. È stata una sensazione diversa da quella di segnare un gol. È stato altrettanto piacevole, ma con un’enorme quantità di orgoglio e adrenalina. Il mio cuore batteva a mille. La gioia di aver ‘salvato’ un po’ la squadra, con quella parata un po’ kamikaze, non proprio accademica ma efficace. Ero felicissimo per la squadra. E poi, naturalmente, la gente ha iniziato a cantare ‘L’ha parata Giroud …’. La scelta? Eravamo in due, io e Christian Pulisic. Ma lui è alto 1,75 metri … Christian diceva sempre: ‘Lo voglio, lo voglio!’ Non dico che non avrebbe fatto bene in porta, ma io occupavo più spazio in porta. È vero che è meglio usare un giocatore più alto. Così lo staff mi disse: ‘Olive, forza, mettiti i guanti’, e Christian non me ne fece una colpa. Mi sono sentito molto, molto piccolo in porta quando hanno battuto il calcio di punizione al limite dell’area. Ti senti vulnerabile. E i guanti erano troppo grandi. Le mani di Mike sono più grandi delle mie! Mi hanno fatto una cornice con la foto, la targa della partita e la data. È bella, rimarrà".

Sul suo primato di gol con la Nazionale francese: “Non riesco ancora a capacitarmene! Ma so che Antoine Griezmanna e Kylian Mbappé stanno spingendo molto dietro. Quindi dobbiamo continuare a spronarci a vicenda. Tirare i rigori? Penso che dalla finale della Coppa del Mondo sia stato complicato negoziare con Kylian (sorride, n.d.r.). Ma mi piace. Credo che su circa trenta rigori dal 2012 ne abbia sbagliati due. È una percentuale piuttosto bassa".

Sulla mentalità per un attaccante: “La pazienza è una virtù molto importante per un calciatore e per un attaccante, soprattutto perché ci si aspetta che faccia gol e sia decisivo. Non molto tempo fa, non avevo segnato in cinque partite di Serie A e cominciavo già a sentire il prurito. I media facevano domande, siamo attesi alla resa dei conti. Bloccare i gol per i portieri e fare gol per gli attaccanti sono le cose più difficili nel calcio. Sono le due posizioni più esposte. Quindi bisogna essere pazienti, e anche mentalmente forti, per non scoraggiarsi e credere sempre che il sole uscirà dopo il brutto tempo. Penso che l’attaccante debba essere ossessionato dal gol e voglia sempre lavorare di più davanti alla porta. Io l’ho fatto per anni in un certo periodo. Ora, alla mia età, è più una questione di prendersela comoda fisicamente, quando si fa una prova dopo l’altra davanti alla porta. A un certo punto, il muscolo adduttore, il quadricipite, inizia a ‘fischiare’. Ma per i giocatori più giovani, è tutta una questione di duro lavoro. All’inizio c’è il talento. Ma poi non basta più. Se un attaccante ha riflessi automatici in area, deve avere un riflesso per ogni palla che entra in area. Quindi è tutta una questione di allenamento".

"Soddisfazioni? I titoli con Montpellier e Milan emozioni straordinarie" — Sulla possibilità che vinca in carriera il Pallone d'Oro: "Francamente, no. Per me è qualcosa di irraggiungibile, rispetto a tante cose, rispetto ai giocatori che ci sono, anche se i miei figli mi hanno già chiesto: “Perché ce l’hanno Messi e Ronaldo e non tu?".

Sugli idoli che aveva da ragazzo: “Quando ho iniziato a tifare per la Nazionale francese nel 1998, Zinedine Zidane ha fatto sognare tutti noi. Era il nostro eroe. Poi, man mano che crescevo, c’erano i ‘francesi’ dell’Arsenal. Ero davvero attratto dalla Premier League e da ciò che Arsene Wenger stava facendo. Ovviamente c’è Titi Henry come attaccante. Ma quello che mi ha ispirato di più è stato Andriy Shevchenko. Era un attaccante in grado di fare tutto e di concludere con il piede destro, il sinistro e la testa. Era molto completo. Anche Jean-Pierre Papin. Mi piacciono molto le volée, i ritorni acrobatici… Era uno dei giocatori che padroneggiava meglio questa tecnica. Inoltre, era francese, avendo giocato nel Marsiglia e nel Milan.".

Sulle sue più grandi soddisfazioni da giocatore: “Il titolo di campione del mondo nel 2018. A livello di club è complicato, ma ci sono stati molti momenti salienti. Direi il titolo francese con il Montpellier e quello italiano con il Milan: su due scale diverse, sono state emozioni straordinarie. Ho vinto l’Europa League, la Champions League, quattro Coppe d’Inghilterra, la Community Shield … ma il mio obiettivo principale è il campionato. La cosa straordinaria del Montpellier è che non era previsto nulla. In pratica, non eravamo tagliati per giocare per il titolo. Questo rende tutto più piacevole alla fine. E la cosa straordinaria del Milan è che per undici anni un’intera generazione non ha conosciuto una squadra vincente. Quindi il fervore è stato all’altezza delle loro aspettative".

Sul prossimo Europeo con la Francia: “Non guardo oltre. Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del 20° Scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo. Fare bene in Champions League, vincere l’Euro con la Francia e poi faremo un bilancio".

Sulla carriera futura dopo il calcio: “La domanda mi è già stata posta, ovviamente. Il calcio è la mia passione, quindi penso che resterò nel calcio. Allenatore? Non credo, almeno per il momento: non ne ho il desiderio e non so se ne avrò mai l’energia o la volontà, perché è un lavoro molto impegnativo. Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, perché in un club si è coinvolti in una serie di cose: la politica degli ingaggi, la prima squadra, l’accademia … Ma lo dico oggi, potrebbe cambiare". LEGGI ANCHE: Leao ci sarà in Milan-Borussia Dortmund? Ecco come sta Rafa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.