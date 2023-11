Giroud: “Futuro? Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan”

L'intervista di Olivier Giroud, attaccante del Milan, a 'Le Journal du Dimanche': ecco un estratto sul suo futuro in rossonero e la Francia

"Non guardo oltre. Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del 20° Scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo. Fare bene in Champions League, vincere l’Euro con la Francia e poi faremo un bilancio".