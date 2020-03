Milan-Genoa, Pandev: “Vinto meritatamente contro una grande squadra”

NEWS GENOA – Goran Pandev, classe 1983, attaccante macedone, è stato decisivo anche ieri in occasione di Milan-Genoa 1-2 a ‘San Siro‘ con la rete che, al 7′, ha aperto le marcature nella sfida giocata a porte chiuse. Pandev, con questo gol, è arrivato a quota 7 in questo campionato, raggiungendo il capitano del Genoa, il difensore Domenico Criscito.

L’ex Lazio, Inter e Napoli non ha mai avuto un rendimento così alto in Serie A nelle ultime 10 stagioni: aveva segnato 7 gol, ma in tutto il campionato, proprio con il Napoli nella stagione 2013-2014. Al termine del match di ‘San Siro‘, Pandev ha commentato così la vittoria del Grifone:

“È una vittoria importante in un momento particolare. Mister Davide Nicola ha saputo tenere alta la tensione e siamo riusciti a vincere meritatamente contro una grande squadra. Abbiamo giustamente pensato solo al campo, perché non è nostro compito decidere se giocare o meno. Dobbiamo solo restare uniti, sereni e calmi”, le parole riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Vuoi rivedere gol e highlights di Milan-Genoa? Guarda questo video!!!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android