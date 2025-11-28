Durante la presentazione del libro “A corto muso” di Giuseppe Falci, l'ex socio dirigente del Milan, Adriano Galliani, ha preso la parola rilasciando alcune dichiarazioni. L'ex dirigente rossonero, dopo aver parlato di Massimiliano Allegri, rivelando alcuni retroscena legati alla sua prima avventura al Milan, iniziata nel 2010 e terminata nel 2014, si è spostato a parlare della scelta dei calciatori con l'utilizzo dell'algoritmo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Milan, Galliani: “Vanno bene gli algoritmi ma non solo questi, serve anche…”
In occasione della presentazione del libro “A corto muso” di Alberto Falci, Adriano Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan: le sue parole sull'utilizzo dell'algoritmo
Ex Milan, le parole di Galliani sull'utilizzo degli algoritmi—
Cosa prova quando sente di calciatori/allenatori scelti dall'algoritmo: le parole di Adriano Galliani
"Le due cose non sono in contraddizione, penso che servano entrambe. Prima c'erano gli almanacchi Panini (ride, ndr). Non penso siano in contraddizione, ma i soli algoritmi, in un gioco, perché il calcio non è una scienza esatta, ci deve essere una componente che bisogna avere la sensibilità di captare nelle scelte di calciatori ed allenatori. Vanno bene gli algoritmi ma non solo questi".
