Dopo la vittoria del derby contro l'Inter di Chivu, è ora del prossimo big match. Domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro a Milano, andrà in scena Milan-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026. A parlare dell'incontro speciale è stato Paolo Di Canio, ex di entrambe le formazioni, ai microfoni di 'Repubblica'. L'ex rossonero e attuale opinionista di Sky, ha voluto spendere alcune parole sul match, soffermandosi anche sul grande vantaggio che ha la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Per il Milan, infatti, si presenta una grandissima occasione: dare continuità alla vittoria del derby e conquistare 3 punti importantissimi in chiave scudetto. Ecco, di seguito, l'analisi di Di Canio: