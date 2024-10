Ex Milan, Galliani e il momento di crisi con Berlusconi: ecco perché

Adriano Galliani , ex ad rossonero, era tra i presenti durante il Festival dello Sport, per l'evento "Il Milan degli Invincibili" . Tra i tanti argomenti di quella squadra leggendaria, Galliani ha ricordato un retroscena con Silvio Berlusconi . Ecco il loro unico momento di crisi in un rapporto che ha fatto la storia del Milan.

Ex Milan, Galliani: "Quella volta che spesi 10 miliardi. Rischiai tutto. E Berlusconi..."

"L'unico momento di crisi che ho avuto con Berlusconi è stato per Desailly. Era novembre 1993, Boban si fa male al menisco e io vado a prendere Desailly. Il gruppo Fininvest era un po' in crisi e l'ad disse che non avevamo più potere di firma. Se chiamavo Berlusconi per prendere Deasilly, mi avrebbe detto di no. Se mi avesse detto di sì, invece, lo avrei messo in difficoltà con l'ad di Fininvest. E allora l'ho preso senza dire nulla al presidente. Per 15 giorni non mi ha più chiamato, poi però è arrivata la benedizione di Berlusconi. Ho speso 10 miliardi senza poterlo fare, ho rischiato tanto".