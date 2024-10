Sui nuovi giocatori convocati in Nazionale: "Sono molto orgoglioso di tutti i giocatori che ci sono in Nazionale e che sono passati dal Milan e dal Monza. Gabbia e Di Gregorio sono cresciuti in squadre gestite da me. A parte Pisilli che avevamo chiesto alla Roma quest'estate e poi la società non ha mollato ma lo avevamo chiesto 10 mesi fa".

Sulle trattative per la cessione del Monza: "Io sono l'oggetto e non il soggetto. Se ne occupa la Fininvest, che è sempre stata trasparente in tutto".

Su Zlatan Ibrahimovic: "Non ha bisogno dei miei consigli. Lasciatelo lavorare. Forza Ibra, non mollare! Lui è forte in tutto quello che fa e farà bene anche da dirigente".

Su Alessandro Nesta: "Il problema non è l'allenatore ma gli infortuni, abbiamo fuori 7 giocatori. Non abbiamo giocato male, abbiamo qualche punto in meno di quelli che meritiamo. Fiducia assoluta".