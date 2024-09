Il Milan ricorda sui social Berlusconi, nel giorno del suo compleanno

La carriera sportiva di Silvio Berlusconi è strettamente intrecciata ai colori rossoneri. Un percorso trentennale costellato di trofei sia a livello nazionale che internazionale, iniziato il 20 febbraio 1986, quando acquisì il controllo del Milan, guidandolo in pochi anni dalla soglia del fallimento fino alla vetta del calcio mondiale. I trionfi raggiunti durante la sua presidenza, o comunque sotto la sua supervisione, sono stati senza eguali, sia per la squadra rossonera che per qualsiasi altra figura dirigenziale del calcio professionistico: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 titoli mondiali per club, 6 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee e 1 Coppa Italia, per un totale di 28 trofei.