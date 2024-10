Milan, Pastore: “Camarda già cresciuto. Ecco dove dovrebbe giocare”

Milan-Bruges 3-1 , una partita importante per i rossoneri che vincono muovendo la classifica di Champions League . Tutt'altro che una prestazione buona quella del Diavolo che ha faticato molto nonostante l'uomo in più per buona parte dell'incontro. Tante le reazioni sulla gara. Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Elastici ', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato della prestazione di Francesco Camarda e di quello che, secondo lui, dovrebbe fare il Milan per gestirlo al meglio. Ecco il suo pensiero.

Pastore: "Camarda arriverà. Il Milan Futuro un pasticcio, ma..."

"I 20 minuti di Camarda di oggi li ho comparati con quelli fatti lo scorso anno in Serie A. A 15 anni non strusciò un pallone. Avere un anno in più con lo sviluppo fisico: come si è mosso oggi (ieri n.d.r.). L'intuizione, i movimenti e la velocità di pensiero sono quelli di un giocatore che arriverà, gli mancano ancora 10 chili. Il futuro è ampiamente dalla sua parte. Il Milan Futuro è un pasticcio: ci sono giocatori che girano tra la prima, la Primavera. Non si riesce a creare un qualcosa, infatti i risultati parlano da soli. Secondo me Camarda dovrebbe giocare tre mesi solo con il Milan Futuro, questo andare e venire secondo me non gli dà molto".