Milan, Trevisani: “Fonseca? Sembra che voglia farsi esonerare”

Milan, Fonseca vuole farsi esonerare? Gli errori e non solo. Il parere di Trevisani

"Onestamente in corsa per la Champions non c'è dall'inizio. Parliamo di una crisi che è da Parma che va avanti, gli alti e bassi. Ci sono state delle partite eccezionali come il Derby e a Madrid, ma tu non hai mai la sensazione di una squadra affidabile. Nel Milan manca tutto. La società non la riesci a comprendere fino in fondo, nè nel modo di comunicare nè in alcune scelte come Kalulu e Saelemaekers. L'allenatore fa delle cose per cui a volte penso che voglia farsi esonerare, tipo continuare a parlare in conferenza puntando sempre il dito contro qualcuno: "La squadra è discontinua, gli arbitri non si impegnano, qualcuno ce l'ha con noi". Poi però la sbadataggine e i risultati che non arrivano avranno anche una spiegazione tecnica. Mi sembra che non funzioni niente e che la cosa migliore sia la rosa come impegno dei ragazzi, perché oggi non si può dire assolutamente niente. Dopo di che, ha accumulato un punto di distacco dal primo posto ogni giornata".