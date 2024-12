Milan, Fonseca rischia l’esonero? Verona può essere decisiva

Milan-Genoa , una partita difficile da dirigere per la prestazione insufficiente della squadra e per una classifica sempre peggiore per il Milan. Dopo 16 giornate i rossoneri si ritrovano a meno 14 dall'Atalanta capolista e a meno 8 dalla Fiorentina al quarto posto. Dopo la protesta della Curva e dei tifosi , altri dubbi sono arrivati sul possibile futuro di Paulo Fonseca . L'allenatore del Milan rischia l'esonero? Le ultime novità.

Milan, Fonseca: c'è l'ipotesi esonero? Occhio alla partita col Verona

Come riportato da Calciomercato.com, nel day after di Milan-Genoa, Fonseca sarebbe ancora saldo sulla panchina del Milan. Una situazione che però potrebbe presto cambiare. Un eventuale passo falso nella trasferta di venerdì prossimo al Bentegodi contro il Verona, si legge, farebbe precipitare la situazione del tecnico rossonero. Per il momento, quindi, non ci sarebbe l'opzione di esonero, ma potrebbe dipendere dai prossimi risultati del suo Milan.