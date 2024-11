Milan, Trevisani: che bordata su Emerson Royal! E su Chukwueze…

Milan, Trevisani: "Emerson Royal non sa fare nulla". Frecciata a Chukwueze

"Sabato scorso ho visto una delle partite più brutte degli ultimi 10 anni, un'immondizia a livello di gioco e di atteggiamento. Questo calcio non va bene. Milan-Juventus non c'entra nulla col calcio. Il Milan non sembra pensare al domani. Fonseca si auto boicotta: perché non mette Musah col Cagliari? Le cose le capisce: mette Calabria insieme Chukwueze per proteggerlo, poi Samu gioca 12 minuti per la Juventus. Calabria è meglio di Emerson Royal anche con una gamba sola. E' stato un signor terzino destro, non è Maicon ecco, ma Emerson Royal non sa fare niente, non vanno neanche nella stessa frase: non sa attaccare, non sa difendere. Il quarto posto è una chimera per il Milan". LEGGI ANCHE: Dudiak (TV Noviny): "Milan, occhio a Takáč. Kucka pensa al ritiro. Skriniar ..."