Milan, Pastore: “Fonseca è insofferente. I big non lo seguono”

Milan, i big insofferenti dall'arrivo di RedBird? Fonseca solo: le parole di Pastore

"Ci sono delle situazioni che sono tipiche di un allenatore in difficoltà, che non è seguito: prima il cooling break, su cui il Milan ha smorzato, e poi un mese dopo con alcuni interpreti diversi, con la questione affrontata in maniera diversa mediaticamente. Già alla seconda di campionato, quando il Milan perse malamente a Parma, c'erano state parole di Fonseca molto forti verso i giocatori che non avevano fatto in partita quello che avevano fatto in allenamento. Ci sono dunque dei segnali di insofferenza persino di un uomo mite come Fonseca, che non è seguito dallo zoccolo duro della squadra. E secondo me non è casuale che lo zoccolo duro sia quello storico, quei giocatori chiave del Milan pre Ibrahimovic e RedBird che hanno digerito male dall'inizio quella svolta piuttosto traumatica e non hanno molta stima della situazione. Fonseca è quasi un accessorio in questo momento, e se non è pazzo va a chiedere aiuto alla società, ma si volta e chi trova?".