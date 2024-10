Milan, Pastore svela il motivo della cessione di Kalulu e lancia una sfida

Milan, Pastore: "Kalulu venduto anche per il bilancio". Ai tifosi rossoneri lancia una sfida

"Kalulu fu un grande colpo di Moncada dal Lione, arrivando quasi a zero. Nell'anno dello Scudetto, insieme a Tomori in difesa, è stata la vera arma tattica di Pioli. E' un giocatore da difesa alta, molto da Thiago Motta. Nel 2022-23 cala il Milan e cala anche lui, ma gioca sempre da titolare. Nel 2023-24 si fa molto male a Napoli ad ottobre, torna a marzo e si rifà male a Verona. In estate il Milan si ritrova un Kalulu sano, poi fa l'errore di risolvere un problema alla Juventus. E si chiedono: con Emerson Royal e Calabria che non ingranano, perché non ci siamo tenuti Kalulu? Detto che sfido qualsiasi tifoso del Milan a dire che ad agosto il prezzo di Kalulu fosse più alto di quanto spenderà la Juventus (3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi per il prestito. Riscatto fissato a circa 14 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita). Kalulu è arrivato praticamente a zero in rossonero, il motivo della vendita fondamentalmente è anche quello di scrivere una grande plusvalenza a bilancio. Per me Kalulu può fare il Calafiori della Juventus".