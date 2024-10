"La grande squadra vince anche contro la sfortuna, specialmente quando sbagli due rigori. Il Milan un anno fa aveva 18 punti, oggi solo 11. Zero punti in Champions League. È un momento pessimo quasi disastroso. Noi vediamo una squadra che non ha un leader in panchina. L'espulsione di Theo Hernandez, capitano, che infama Pairetto da una dimostrazione di un allenatore che non tiene a livello nervoso i suoi giocatori più importanti. È una dimostrazione che Fonseca non venga visto come un leader. Con Conte evidentemente non si sarebbero viste queste cose. Fonseca non è l'allenatore giusto per questi calciatori, fanno come gli pare. L'attacco poi non segna. Cosa fare? Non si cambia per cambiare. I dirigenti sono stati spesso inadeguati ad aiutare Fonseca, ma devono valutare, soprattutto Ibrahimovic, se continuare con lui o scegliere un altro allenatore, capace di tenere a bada troppi galletti che pensano a beccarsi tra di loro, col pubblico o con l'arbitro". LEGGI ANCHE: Milan, la Fiorentina porta male ad Abraham: aneddoti e retroscena sull’inglese