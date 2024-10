Milan, Marchetti: “Fofana si staglia insieme a McTominay”

Luca Marchetti , esperto di calciomercato, ha scritto per TMW un editoriale in cui fa il punto tra i migliori acquisti reparto per reparto e tra i peggiori acquisti, o almeno quelli che per ora stanno deludendo. Ecco il suo parere su Youssouf Fofana del Milan .

"Di centrocampisti, appena arrivati, protagonisti non ce ne sono molti. Colpani ancora non ha carburato, Koopmeiners idem (dopo essersi fermato proprio a causa del mercato per un paio di settimane almeno), Thuram alle prese con infortunio, Samardzic che ha appena iniziato a far vedere le sue qualità a Bergamo, Koné si è trovato in un frullatore a tinte giallorosse. L'altro che si staglia insieme a McTominay è Fofana: certamente per l'utilizzo che ne fa Fonseca, anche se paga il momento altalenante del Milan".