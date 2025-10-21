Milan-Fiorentina, Garbo: 'I rossoneri hanno vinto per un rigore inesistente'

Continua a far discutere il rigore concesso al Milan contro la Fiorentina, per fallo di Parisi su Gimenez. Il penalty trasformato poi da Rafael Leao ha consentito ai rossoneri, alle prese con le assenze di Rabiot, Pulisic ed Estupiñán di ottenere tre punti fondamentali per il campionato. Perplessità sulla decisione dell'arbitro Livio Marinelli l'ha espressa il giornalista Daniele Garbo, che ha fornito un parere anche più generale sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.
Milan-Fiorentina, Garbo: “I rossoneri hanno vinto un match fondamentale. Sul rigore dico che …”
Il giornalista Daniele Garbo ha commentato la lotta scudetto in Serie A indicando l'Inter come squadra favorita per il titolo, per poi soffermarsi sulla vittoria del Milan contro la Fiorentina giunta secondo lui grazie ad un rigore che non c'era
"Sostengo da tempo che il campionato di Serie A sia mediocre. Nelle prime sette giornate sono stati segnati 40 gol in meno dello scorso anno. E' un campionato di livello tecnico mediocre. Si gioca a un ritmo basso. Come mai Modric è sempre il migliore del Milan? Il campionato non è allenante. Il messaggio più importante comunque lo dà l'Inter vincendo all'Olimpico. E' la squadra più solida e seria candidata a vincere il titolo. Il Milan vince una partita fondamentale con un rigore che non c'è e non ha le coppe come lo scorso anno il Napoli".
