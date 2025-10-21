Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Simone apprezza: “Felice che Allegri sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta”

INTERVISTE

Milan, Simone apprezza: “Felice che Allegri sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta”

Milan, Simone elogia: 'Complimenti al mister Allegri'. Ecco le sue parole
Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Marco Simone si esprime sul momento positivo del Diavolo, lodando il lavoro di Allegri, capace di riportare il Milan in vetta dopo poco tempo. Ecco cosa ha detto l'ex attaccante rossonero
Redazione

L'ex attaccante del Milan Marco Simone ha parlato in esclusiva con i microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra i diversi argomenti trattati non sono mancati quelli riguardanti il Milan, che attualmente si trova in prima posizione dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina.

Simone si è detto molto felice della partenza del Milan in questa Serie A Enilive, congratulandosi specialmente con mister Allegri e il suo staff per essere stati in grado di riportare il Diavolo a un livello così alto in poco tempo. Queste sono state le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nuovo attaccante Milan, si aggiunge un nome sulla lista di Tare: è una grande sorpresa >>>

Sul Milan e Massimiliano Allegri: "Per quanto riguarda il primo posto in classifica del Milan, non posso però che essere contento e fare i complimenti al mister Allegri e a tutto lo staff. Sono davvero felice che sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta e che stia continuando a togliersi soddisfazioni personali: riportare subito la squadra a questo livello è senza dubbio qualcosa di gratificante".

Leggi anche
Di Canio: “Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto con dirigenti Italiani. La Juventus...
Milan Primavera, Renna: “Abbiamo fatto una bella prestazione, gara eccellente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA