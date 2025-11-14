Milan: 'Ecco cosa manca nella difesa dei rossoneri. Su Ricci e Fofana...'

Fabio Capello, ex allenatore, ha analizzato la difesa del Milan in vista del derby contro l'Inter di Cristian Chivu in programma il 23 novembre a San Siro: ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport
Il prossimo 23 novembre il Milan sfiderà l'Inter in un derby che potrà dire molto sulle reali ambizioni scudetto dei rossoneri. Alla squadra di Massimiliano Allegri servirà però un atteggiamento diverso, soprattutto a livello difensivo, rispetto alle ultime gare con Pisa, Atalanta e Parma dove il Diavolo ha preso cinque gol. Sebbene si tratti di numeri migliori rispetto allo scorso anno, potrebbero non bastare per competere per le posizioni alte.
Milan, l'analisi di Capello sulla difesa
L'ex tecnico Fabio Capello ha analizzato le difficoltà difensive dei rossoneriin vista della stracittadina contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.