Francia, Dugarry: “Incomprensibile che Giroud si sia fatto spostare così”

E proprio a questo proposito è intervenuto l'ex attaccante del Milan e della Francia Christophe Dugarry . In un'intervista rilasciata ai microfoni de L'Equipe , il transalpino ha mosso una critica ai Galletti, sottolineando le lacune mostrate da diversi giocatori, in modo particolare da Olivier Giroud . Di seguito le sue parole.

Francia, le parole di Christophe Dugarry su Olivier Giroud

"Gli 80 minuti di blackout? Non li capisco affatto, Tutto è fallito. Con la palla siamo catastrofici, nei duelli lo stesso. Non siamo mai riusciti a rispondere. In che modo Griezmann e Dembelé possono essere così catastrofici? Come ha fatto Giroud a farsi spostare così tanto? Per me è incomprensibile".