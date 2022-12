Ancelotti: “Bellissimi Mondiali. Vittoria dell’Argentina meritata”

Sui Mondiali : "Mondiali molto belli, soprattutto la finale. L'Argentina ha meritato la vittoria. Messi è stato fantastico e li ha trascinati. Hanno vinto perché lui è il migliore e perché hanno ottimi giocatori, come Alvarez e Enzo Fernandez. Scaloni ha fatto davvero un ottimo lavoro: ha messo i giocatori giusti nel posto giusto. La sua fase difensiva ha supportato benissimo Messi, Di Maria e Alvarez. Francia e Argentina sono arrivate in finale grazie al talento e alla fase difensiva".

Sul dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo: "Ha dato tante motivazioni a tutti e due. In questi anni hanno dato tanto al calcio, giocando benissimo e segnando tantissimo. Messi ha vinto i Mondiali, ma Cristiano ha avuto una carriera enorme: qui a Madrid resterà per sempre nel cuore dei tifosi. Non so cosa farà in futuro, ma penso abbia ancora voglia di competere. Non credo che il mondo arabo, ora, sia adatto a lui".