"La magistrale prestazione della Cremonese costa al Milan una sconfitta che lo danneggia molto al di là dei tre punti mancati. In coda a un’estate promettente, ieri San Siro era apparecchiato per una partenza che allontanasse definitivamente gli spettri della scorsa stagione. Nuovo tecnico, nuovi giocatori, nuovo rapporto della squadra con la sua gente, esasperata fino a pochi mesi fa. Ma ora fiduciosa in un rilancio targato Allegri e Modric. Una partita non può mai essere definitiva, ma intanto una secchiata di acqua gelida ha spento i rinascenti bollori. Il Milan ha perso perché la sua difesa ha replicato una delle tante gare-horror dell’anno scorso. E del resto gli uomini erano praticamente gli stessi, mentre davanti Allegri è stato tradito da Loftus-Cheek e Fofana — cui chiedeva nuova pericolosità — e da un Pulisic mai contundente. Modric ha cercato il passaggio illuminante senza trovarlo, e si è così limitato a tocchi corti di scarsa importanza".