Milan, Panucci: “Chukwueze? Serve continuità”. Poi un complimento

Milan, Panucci: parole significative per Chukwueze. Ecco il suo pensiero

"Chukwueze deve trovare la continuità, è un giocatore che ha sicuramente l'uno contro uno e non ce ne sono tanti in giro. Se prende palla e ti punta può metterti in grandissima difficoltà. Magari in certe partite può subentrare e in altre cominciare dall'inizio, però sicuramente è un ragazzo vivace, forte, che ha nell'uno contro uno la sua caratteristica".