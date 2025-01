Milan, Cassano: “Leao? Mi dà fastidio che si sente un fenomeno”

"Ho parlato bene di Fonseca e continuo a farlo". Così Antonio Cassano , ex attaccante del Milan , ha parlato su 'YouTube' durante il programma 'Viva El Futbol' con Lele Adani . L'ex rossonero continua: "Non perché ha messo fuori Theo e Leao. Fonseca è un grandissimo allenatore, un miglioramento dopo Pioli, Fonseca è un grandissimo uomo e comunicatore, gli piace fare il calcio che piace a me. Il Milan non lo vedo forte, Maignan è tra i top al mondo ma il Milan non ha un giocatore forte, di altissimo livello".

Milan, Cassano contro Leao: "Perché le top europee non lo prendono? Mi dà fastidio che..."

Poi Cassano, durante un dibattito con un tifoso del Milan collegato, parte con il discorso su Leao: "In questa Serie A un attaccante di altissimo livello deve fare 20 gol e 20 assist: a livello qualitativo, nello stretto non sa giocare, non ha fantasia, vuol giocare a campo aperto perché ha grande velocità, non sa calciare in porta". Cassano fa anche paragoni illustri: "Se davi campo aperto a Ronaldinho, le partite finivano 10-0. Se davi campo a Pato, che era un fenomeno stoppato dagli infortuni, spaccava tutto. A me dà fastidio che Leao si sente un fenomeno e un campione e perché un giocatore del genere prende 8 mln, lo giudico in base a quello. Se uno prende 8 mln e fa panchina in Nazionale, in Italia ha la media di 4-5 gol all'anno in 6 anni".