Milan, il cambio allenatore ha rigenerato Leao: tra gol e atteggiamento

Come riportato da Tuttosport, l'arrivo di Conceicao ha rigenerato Leao. Il numero 10 rossonero arrivò in Italia nel 2019 come giovane promessa, nel 2022 vinse lo Scudetto da trascinatore con tanto di premio MVP della Serie A 2021/2022, per sembrava essersi perso quand'era destinato a diventare leader del Diavolo. Ora si è preso la squadra sulle spalle, provando a portarla verso l'obiettivo minimo: il quarto posto.