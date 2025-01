Tensione alle stelle tra Cassano e Vieri: l’ennesimo scontro a distanza

Vieri non ci sta: "Vergognati!" — Tramite i suoi canali social, Vieri ha risposto duramente all'ex compagno, esprimendo il suo disprezzo per le parole di Cassano. "Caro Cassano, ti devi solo vergognare. Non permetterti di nominare mia madre!!!! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati".

Quella di Cassano non è la prima esternazione controversa, però. Solo pochi giorni fa, l'ex attaccante si era scagliato contro il portoghese Rafael Leao, definendolo un "farlocco" e un "giocatore senza... c...oni". Un commento che aveva suscitato una dura risposta dal diretto interessato, con Leao che aveva bollato Cassano come un "pagliaccio", alimentando ulteriormente il clima di polemica.

Un'animosità che va oltre la TV — L'incidente con Vieri sembra essere solo l'ultimo episodio di una serie di dichiarazioni provocatorie da parte di Cassano, che non ha mai nascosto il suo stile polemico e provocatorio, sia nei confronti dei colleghi che degli stessi programmi a cui ha partecipato. La BoboTV, infatti, è stata pensata come una piattaforma di intrattenimento dove le ex stelle del calcio si confrontano in modo informale, ma l'uscita di Cassano ha reso evidente che, dietro le telecamere, non mancano conflitti.

L'aspetto che colpisce maggiormente in questa vicenda è l'uso di attacchi personali, che toccano temi delicati come la famiglia. Le parole di Vieri, infatti, non sono solo una difesa della propria immagine, ma anche un richiamo alla mancanza di rispetto che, secondo lui, Cassano ha dimostrato.