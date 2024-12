Milan, Capello: “Savicevic? Tra i più forti allenati. Era anarchico”

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, ha ricordato a 'La Gazzetta dello Sport' un suo ex giocatore, ovvero Savicevic

Fabio Capello , storico ex allenatore del Milan, ha ricordato a 'La Gazzetta dello Sport' un suo ex giocatore, ovvero Savicevic . Ecco le parole sulla leggenda rossonera.

Milan, Capello: "Berlusconi adorava Savicevic. Non voleva correre all'indietro"

"Posso dire di aver lavorato con un Genio. Con la “G” maiuscola, ovviamente. Dejan Savicevic, con il suo talento e quel tocco di follia tipico dei grandi, è stato uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato. Quando arrivò in Serie A nel 1992, faticava. Nessuno di noi aveva dubbi sulle sue qualità, anche perché l’avevamo già ammirato ad altissimo livello con la Stella Rossa. Ma... non aveva voglia di correre all’indietro. Era un po’ anarchico. Savicevic era uno dei preferiti di Silvio Berlusconi, il presidente, che letteralmente lo adorava. Se penso a Savicevic, e credo sia così per tutti i tifosi del Milan, la prima cosa che mi viene in mente è il gol in finale di Champions contro il Barcellona. Un vero colpo di... genio". LEGGI ANCHE: Milan, Allegri torna di moda? La sua ombra su Fonseca: le ultime