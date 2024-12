Milan, Capello: “Partita sbagliata. Non si può giocare così”. Poi critica Emerson Royal

Atalanta-Milan 2-1 , una sconfitta che condanna i rossoneri che ormai sono fuori quasi del tutto dalla lotta Scudetto. Il Diavolo crolla a meno dodici proprio dalla Dea, che si lancia e vola con la nona vittoria di fila in Serie A. Sono tantissime le opinioni e le critiche al Milan dopo la gara. Fabio Capello , ex allenatore dei rossoneri, ha criticato la partita del Diavolo soffermandosi anche su Emerson Royal . Ecco il suo parere a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Capello: "Poca fiducia. Così non si gioca! Ad Emerson Royal va detto..."

"Ha fatto poco, troppo poco, specialmente dopo l’infortunio di Pulisic. Mi pare che sia stata proprio l’impostazione della partita sbagliata. Maignan, il portiere, ha giocato più palloni di molti dei suoi compagni. Non va bene. Quello non è possesso palla, ma perdita di tempo e sintomo di poca fiducia nei propri mezzi. E infatti il Milan è stato lento, rinunciatario e ha calciato appena due volte in porta. Quando c’era la possibilità di innescare Leao in verticale, si tornava sempre indietro. Non si può giocare così".