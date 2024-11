Milan, Capello: “La base per la rimonta c’è. Errori? Non è ammissibile…”

Le chiavi per la rimonta

"Anche se la base per sperare nella rimonta c'è e porta i nomi di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, una coppia in mediana che non cambierei mai. Fonseca non s'inventi nulla e affidi a quei due le chiavi della squadra, sia in costruzione che nel trovare il giusto bilanciamento. Il Milan ha bisogno anche di mentalità vincente. Per questo apprezzo le parole sempre positive di Fonseca. Così come sono d'accordo con la scelta di Musah già nella partita di oggi contro l'Empoli. L'americano a me piace molto, ha dinamismo, porta energia ai compagni e garantisce più corsa ed equilibrio di Chukwueze e Loftus-Cheek. Non è un caso che fosse in campo a Madrid, nella serata migliore vissuta dai rossoneri - insieme a quella del derby con l'Inter - in questa stagione. È necessario che prestazioni simili diventino una costante, anche contro avversari meno di grido".