Milan, Capello ottimista per la Champions: un possibile problema

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi la possibilità delle squadre italiane di andare avanti in Champions League . Ovviamente spazio anche al Milan di Paulo Fonseca , al momento tra le squadre qualificate ai playoff della competizione. Ecco il pensiero di Capello .

Milan, Capello: "Champions? Ottimismo, ma l'attenzione..."

"I meriti sono delle società e dei tecnici, a partire da Gasperini. Gian Piero ha sempre allenato in modo diverso, tanto che di lui si parla da anni in Europa per il suo mix di intensità e aggressività. Ma Inzaghi è maturato molto e Marotta gli ha messo a disposizione una rosa di qualità. Alle spalle di Inter e Atalanta ci sono le altre: il Milan ha fatto il colpo a Madrid, mentre la Juventus va avanti ma non realizza. Peccato per il Bologna".