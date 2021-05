Amarcord – 18 maggio 1994, Milan-Barcellona 4-0 e Champions rossonera

27 anni fa la finale di Atene tra il Milan di Fabio Capello e il Barcellona di Johan Cruijff: un trionfo per il Diavolo con la 5^ Champions

Una notte trionfale per i rossoneri che, così, dopo le Coppe dei Campioni del 1963 a Wembley, del 1969 a Madrid, del 1989 a Barcellona e del 1990 a Vienna, misero in bacheca la 5^ Champions League della loro storia. Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>