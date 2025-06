"È sempre un mistero per me il motivo per cui Leao sia così apprezzato. Appena succede qualcosa sulla fascia, il suo nome salta subito all'occhio. Non so, avete mai visto due buone partite di fila da parte sua? Beh, io non ancora. E lo guardo molto. Certo, ha un potenziale enorme, lo vedo anch'io. Ma non ha più 20 anni, ne ha già 26. E al Milan non è esente da polemiche. Ecco perché. Non sai mai cosa ti aspetta con lui. Sa giocare eccezionalmente bene, ma come ho detto, è molto raro".