Milan-Bologna, Allegri su Maignan: “Credo che non ci sarà a Udine”

Sulle condizioni di Maignan: "Sicuramente ad Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. Terracciano ha fatto un buon esordio a San Siro, sono molto contento, abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come stasera, poi anche nelle difficoltà è importante avere questo spirito giusto, un passettino alla volta".