Milan-Bologna, Allegri su Maignan: “Credo che non ci sarà a Udine”

Mike Maignan si è fatto male ed è stato costretto al cambio in Milan-Bologna. Le parole di Allegri nel post-partita sulle sue condizioni
Ottima vittoria del Milan sul Bologna. Gli uomini di Allegri si sono imposti per 1-0 con pieno merito. Primi tre punti conquistati davanti ai propri tifosi, a San Siro. L'unica nota negativa della serata - oltre all'espulsione dell'allenatore - è stato l'infortunio di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero ha dovuto chiedere il cambio nel secondo tempo per un problema al polpaccio. Al suo posto è entrato Terracciano, che è entrato bene, dando sicurezza alla difesa.
Destano comunque preoccupazione le condizioni fisiche di Maignan. Il portiere francese aveva già subito un brutto infortunio al polpaccio durante la stagione 2022/23. Tale infortunio gli aveva causato un lungo stop. Si spera che, in questo caso, la situazione sia diversa. Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri non si è presentato particolarmente ottimista riguardo alle condizioni di Maignan. Di seguito, si riportano le sue parole.