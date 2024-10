Milan, Boban: “Perso la fiducia della società che voleva Rangnick”

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, da Rangnick al licenziamento

Zvonimir Boban , ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Deejay', nel corso del programma 'Deejay Football Club' condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa , raccontandosi a tutto tondo, dall'amicizia con Paolo Maldini al suo addio al Milan . Ecco le sue parole sul suo licenziamento. C'entra Rangnick e un'intervista ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Per un'intervista sacrosanta. Dopo pochi mesi non avevamo più l'appoggio e la fiducia della società, che voleva Rangnick. Dopo la correzione del primo errore dell'allenatore e del mercato di gennaio non siamo riusciti a chiarire la nostra posizione. Loro mi hanno licenziato per giusta causa dopo l'intervista, siamo ancora in tribunale. Ma è la vita".